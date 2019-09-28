侯友宜親自致贈5000元敬老禮金給陳永瑞（右2）和范黃梅英（左）。（許哲瑗攝）

眾人一起動手捏「狀元糕」，祝福子孫中狀元。（許哲瑗攝）

新北市重陽敬老禮金28日起採現金發放，由各區公所、里長代為致贈，新北市長侯友宜一早前往板橋福泰市民活動中心，關心長者領取禮金狀況，並親自致贈各5000元敬老禮金給高齡91歲的陳永瑞和92歲范黃梅英，祝福長者老康健、呷百二，侯友宜說「住在新北市活得愈久愈健康，領得越多！」

候友宜今前往板橋福泰市民活動中心，視察新北市重陽敬老禮金發放首日狀況，適逢重陽節將至，他也在福德里長劉慧琳引導下，和長者一起動手捏「狀元糕」，效仿古人重陽登高飲菊花酒的習俗，品嚐狀元糕配菊花茶，祝福長者子孫中狀元。

侯友宜表示，新北市共56萬多名長者，預計10月底前將突破57萬人，市府把每位長者都當成寶貝，在財政預算有限情況下，仍堅持致贈重陽禮金，這是對長者的尊重，也提醒社會要敬老尊賢。

此外，新北市百歲人瑞目前共610位，市府除代為致贈總統府敬老狀及衛福部金鎖片外，今年最特別的是，加贈敬老祝賀紅包1萬元，為長者增添喜氣。

社會局長張錦麗表示，重陽敬老禮金25日起匯款，28日起發放現金，今年共約35萬長輩選擇匯款，佔62％，另約21萬人選擇現金發放，約佔38％，由各區公所以定點發放至10月底，11月1日起改在各區公所補發，12月16日起回到市府社會局最後補發，逾期不再受理。

張錦麗表示，今年致贈的金額跟往年一樣，65至79歲1500元；80至89歲2000元；90至99歲5000元；100歲（含）以上1萬元，新北市預估發放總金額約9億7千多萬元。

(中時 )