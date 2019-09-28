美陸貿易戰陷入僵局，外傳大陸可能利用在稀土供應方面的獨霸地位，限制對美國出口稀土作為談判籌碼，備受美方關注。不過專家指出，美國正積極多元化稀土供應鏈並取得進展，再加上回收利用率，以及尋求人造替代品，只要美能夠成功在大陸境外開發新的礦藏和建立新加工設施，那麼大陸稀土優勢將在兩年後消失。

據路透社報導，海關總署25日公墓數據顯示，大陸8月份對美國的稀土出口量約為452噸，較7月增加 1.2%，與去年同期相比增加了6.2%，單月出口總量創下2017年1月以來最高，這一資料顯示美國可能公司正在增加稀土庫存，以防北京出臺對美國的稀土出口禁令。

據《美國之音》報導，新美國安全中心（Center for a New American Security）資深研究員拉瑟（Mattin eerder）表示，短期內數據波動屬正常現象，無需過度解讀，但在與澳洲合作後，美國目前很明顯在多元化稀土供應鏈正在取得進展，如果美國能夠成功在大陸境外開發新的礦藏和建立新的加工設施，那麼中國目前的優勢將在兩年後消失，「若北京仍寄盼把限制稀土出口和加工作為美中貿易戰的一種策略，那麼他們的時間不多了」。

拉瑟說，要應對大陸的稀土出口威脅，美國除了開發大陸以外的稀土資源，也正增加原料利用率，加大回收利用率，並尋求人造替代品。他強調，在這種情況下，根本不需要進行任何採礦，就可以製造具有相同磁性和電學性質，而不依賴於任何國外資源來獲取這些性能，不過，現在花在這上面的錢很少。

稀土被稱為「21世紀的科技金屬」，為高科技產業必備。而大陸稀土儲量占全球35%至40%，產量卻占全球60%以上，一向被大陸視為資源戰略中的王牌。自美中貿易戰新一回合開打後，大陸國家主席習近平20日與中美貿易談判代表劉鶴一同赴江西瞭解贛州稀土產業發展情況，外界認為此舉是北京釋放將稀土視為手中王牌的動作。

不過，美國政府稀土問題顧問戈爾茲（Eugene Gholz）也曾撰文指出，大陸對稀土金屬的壟斷力並未如表面上厲害，主因是隨著大陸近年稀土需求量提高，至2025年將成為稀土淨進口國，加上北京當局加強打擊非法開採，大陸稀土的價格優勢已漸漸消失，此時北京若將稀土作為戰略資源王牌，提高價格反不利產業。

(中時電子報)