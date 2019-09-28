民進黨主席卓榮泰安排前行政院長賴清德10月中，代表蔡英文總統到美國爭取僑胞支持，蔡賴陣營昨已會面，據了解，蔡賴配「應談成了」。行政院長蘇貞昌今天表示，大家都很期待賴清德趕快出來團結勝選，至於跟賴要如何團結勝選， 應是蔡總統的工作，由蔡聯繫比較有誠意。

蔡英文總統10月中將請前行政院長賴清德赴美出席小英後援會活動，「蔡賴配」是否成局備受外界關注。不過，媒體報導賴清德強調「赴美行程與蔡賴配無關」，賴清德行動辦公室發言人李退之也說，賴清德身為民進黨員，爭取台僑支持本來就是分內事，「無關蔡賴配」。

行政院長蘇貞昌上午參觀108年國際水週「水創未來-水利產業主題館」，被問及蔡賴配已成定局？蘇說，大家都很期待賴清德趕快出來團結勝選，至於蔡總統要找誰當副手，尊重蔡總統。另外，美國有沒有要請賴清德代表蔡總統去，因為目前自己並沒有參加競選總部的工作，所以並不了解。

媒體追問，是否與賴清德聯繫，聊過如何團結勝選？蘇貞昌表示，跟賴清德要怎麼團結勝選，應該是蔡總統的工作，如果要聯繫應該由蔡總統聯繫，比較有誠意。

(中時 )