什麼！女生屁股最好常常打？中醫師表示，女性的臀部最好經常拍打，臀部是血液最容易堆積的地方，但多數人都疏於護理臀部。臀部不僅是女人美麗性感的象徵，也是重要的健康指標，醫師建議，拍打女性臀部，除了情侶間情趣，更是維持健康！

臀部不僅是女人美麗性感的象徵，也是重要的健康保健指標。（示意圖／shutterstock）

血液循環對人體來說相當重要，身體各部位，不論是臟器、大腦還是皮膚等，所需的氧氣及養份，皆由血液來運送；身體不要的老廢物質，也是透過血液運走。血液循環如果出現問題，毒素累積在體內無法排出，會導致身體出現許多的疾病，通常以疲倦、無力、僵硬、痠痛等小症狀先表現出來，但常常被民眾給忽略。

血液循環不好，可能因運動不足；因血液濃稠和貧血等因素；以及不規律的生活、壓力等因素，引起自律神經的失調所成。由於臀部位於身體中央，是人體上下肢的交通樞紐，是七大經絡銜接的必經之處。要改善血液循環，先促進臀部循環改善尤為關鍵！

根據《三立新聞》報導，有一個非常簡單小撇步對有助於血液循環，那就是「打屁股」！不要覺得害羞，是指輕拍搥打臀部，每天拍打屁股持續至少5～10分鐘。隨時方便都能夠做，持續一個月就能有效果。

輕拍搥打臀部，每天拍打屁股持續至少5～10分鐘，持續一個月就能有效果。（示意圖／shutterstock）

不過中醫師吳明珠表示，拍打臀部時要注意部位、力道及時間長短。尤其尾椎、腰椎部位不宜太用力拍打；而臀部外圍脂肪較多的地方，血液循環較不容易達到，就可適度拍打。特別要注意年長者、骨質疏鬆的人，更要適度拿捏力道、時間長短，嚴重可能導致瘀青或是皮下出血。

現代職業婦女因工作，常久坐不動。久坐不動則是氣血不通、肥胖主因。（示意圖／shutterstock）

吳明珠表示，現代職業婦女因工作，常久坐不動。久坐不動則是氣血不通、肥胖主因，更容易引起腰酸背痛、痔瘡、靜脈曲張、臀部變形，甚至長骨刺。所以她另外建議除了適度拍打臀部外圍脂肪，還是需要適度運動，起身走走、泡泡溫泉，都可促進下半身血液循環，讓身體更健康。

(中時電子報)