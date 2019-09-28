為衝刺10月份住房率，台北凱撒大飯店推出「光輝十月．歡慶108年」住房專案，平日只要4,110元起，就可入住價值14,000元的綺幻客房，除了享超值2.9折回饋價之外，再贈送Mini Bar清涼飲料組以及Checkers點心坊師傅手作特製4吋「寶島檸檬蛋糕」雙重好禮。

台北凱撒飯店建議，搭配官網訂房最優惠，平日入住國人專案不但享有觀光局的1千元秋冬遊住宿補助，還有飯店加碼每人5百元的Checkers自助餐廳餐飲抵用券以及加購高鐵聯票7.5折優惠。而連假期間與周末則每晚加價600元。

台北凱撒大飯店Checkers自助餐廳並在十月晚餐期間推出以「漁市場料理」為概念海鮮主題料理，包含塔香淡菜、檸檬香茅清蒸鮮魚、小卷米粉、南瓜海鮮濃湯、松葉蟹肉手卷等各式海鮮料理，同時加碼贈送啤酒與紅白酒無限暢飲，並推出光輝十月限定的「寶島檸檬蛋糕」。

(工商 )