觀光飯店搶企業尾牙春酒商機有新招！為爭取企業青睞，業者除館內中西餐全面開放供公司行號辦尾牙，並祭出早鳥優惠搶單，現更有業者「送菜」，希望採加碼升級策略成功搶到訂單。

台北松山意舍酒店que原木燒烤餐廳，今年推出全新尾牙春酒專案，有每人1080元起至1880元的多種不同方案讓福委們挑選。其中只要點用每人1,380元以上的方案，凡消費金額每滿新台幣8萬元，即贈送慢烤 BBQ 脆皮乳豬一隻，此一尾牙春酒促銷新招，不啻顯示今年尾牙春酒市場的競爭態勢。

台北松山意舍酒店que原木燒烤餐廳並自即日起推出尾牙春酒早鳥優惠，即日起至在11月30日前預付訂金，可享有每滿 30 位即贈送2瓶葡萄酒，?滿50位即贈送特調雞尾酒1缸之優惠。另凡消費金額滿新台幣120,000元，就贈送台北松山意舍酒店住宿。

台北松山意舍酒店今年推出的尾牙春酒方案，共有3種價位以及自助式(Full-Buffet)或半自助式(Semi-Buffet)可供選擇。其中「一起樂吧」自助式菜單每人1,080元+10%，主打慢烤美國頂級牛嫩肩與招牌碳烤南美香料雞腿。；「一起發吧」則提供自助式菜單與半自助式兩種不同菜單，每人1,380元+10%，自助式將原木燒烤主菜升級為美國頂級牛肩排以及韓式豬梅花、半自助式菜單以每人一客主餐位上的方式，提供原木燒烤美國紐約客、香煎櫻桃鴨胸、原木燒烤 BBQ 法式帶骨豬里肌或香煎帝王鮭魚四選一，讓賓客可以按自身喜好選擇主菜。

至於「一起旺吧」半自助式菜單每人1,880元+10%， 推出海陸雙饗的主餐，提供澳洲和牛紐約客、原木燒烤法式羊肋排或香煎現流海魚，皆搭配燒烤天使紅蝦，相當豐盛飽足。

位於松山火車站附近的que原木燒烤餐廳精通便捷，除了鄰近捷運松山站旁之外，廣受歡迎的饒河夜市、五分埔、浪漫的彩虹橋，皆在酒店步行距離範圍內， 17層樓的高度坐擁基隆河與城市夜景。

(工商 )