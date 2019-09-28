10月1日國際咖啡日即將到來，四大超商瞄準「黑金」商機，齊推優惠搶客！其中，7-ELEVEN首度祭出精品咖啡買一送一促銷；全家則推出Let’s cafe咖啡品項任選第二杯七折，國際咖啡日當天還有單品加碼優惠；萊爾富也同步推出線上線下咖啡活動，最低折扣買10杯送10杯；OK超商則祭出連續一個月OK Cafe大杯全品項第二杯七折，全力討好咖啡迷！

7-ELEVEN今年積極衝刺精品咖啡，總店數已超過1,000店，小七表示，今年10月1日國際咖啡日當天，首度祭出「CITY CAFE PREMIUM」現煮精品咖啡買一送一優惠，目前推出的是「衣索比亞．耶加雪夫」精品咖啡，一杯原價80元，優惠後一杯40元，是小七精品咖啡推出以來最大折扣。

全家則宣布，因應國際咖啡日到來，以「咖啡慶典」方式推出多款咖啡商品同慶，9月25日起至10月22日全台Let’s cafe任選第二杯七折、單品咖啡同品項第二杯半價，國際咖啡日當天還推出單品加碼優惠，中杯單品熱美式、熱拿鐵均一價45元。除了咖啡外，全家也推出Let’s Cafe經典拿鐵霜淇淋，並攜手日本咖啡大廠UCC推出三款聯名咖啡麵包、蛋糕。

此外，全家APP線上「商品預售」也同步推出咖啡優惠，9月25日至10月8日單品中杯美式、中杯拿鐵，都有買30杯送10杯、買100杯送40杯優惠。

萊爾富也表示，將結合線上、線下通路同步推出咖啡優惠，其中，線上「雲端超商」APP從國際咖啡日至國慶四天連假（10／1～10／13）推出Hi Cafe美式咖啡買10送10優惠；線下通路則於10月8日前，推出冰檸美式咖啡及冰沙全品項單杯特價39元。

另，萊爾富將於9月30日在Hi Cafe IG推出國際咖啡日留言抽獎活動，IG用戶只要完成指定任務，就有機會抽到101杯Hi Cafe大杯美式咖啡。

OK超商也宣布連續一個月祭出咖啡優惠，即日起至10月23日在全台902間門市，推出OK Cafe大杯全品項第二杯七折，國際咖啡日當天更推出新品「香蕉歐蕾」，預估將帶動風味飲咖啡業績成長兩成。

(工商 )