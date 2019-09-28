美國爆出胃藥含致癌物後，我國也跟進採取措施，將有疑慮胃藥預防性下架。日前胃藥風波暫歇，食藥署於「胃藥異常事件資訊專區」公布的合格名單已累計至13款，包括吉適治潰定膜衣錠、佳得胃注射液等，民眾可安心使用。

美國食藥局先前於胃藥「善胃得」（Zantac）所使用的原料藥ranitidine檢出致癌物「N-亞硝基二甲胺 NDMA)」。食藥署數日後宣布將吉胃福適等38款胃藥預防性下架，待確認安全無虞，才可恢復供應。

13款合格的胃藥，包括＂生達＂ 胃恩利膜衣錠150毫克、悅擬停膜衣錠150毫克、＂信東＂ 利爾錠膜衣錠150公絲、胃治潰注射液25公絲／公撮、胃治潰膜衣錠150毫克、固胃治潰膜衣錠、潰特得膜衣錠150公絲、吉適治潰定膜衣錠75毫克、吉適治潰定加強膜衣錠150毫克、＂衛達＂胃達舒膜衣錠150公絲、＂衛達＂胃達舒膜衣錠300公絲、佳得胃10公絲注射液、佳得胃注射液 25 毫克／毫升。

食藥署藥品組簡任技正黃琴喨表示，食藥署將在10月18日前公布完整藥品名單，檢驗合格的藥品才能恢復供應。目前其他胃藥仍在食藥署委託的民間實驗室檢驗中，一旦出現新進展，將立即對外公布，切勿自行停藥。民眾如有疑慮，可洽藥師、醫師進行諮詢。

(中時 )