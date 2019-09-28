給往生親人燒紙錢，對方真的收到得嗎？有網友PO文指燒錢給已故父親，阿嬤要他在每張紙錢上蓋爸爸的印章，說這樣錢才不會被其他好兄弟搶走，命理師黃逢逸說，正確做法是將紙錢裝入紙袋，上面寫先人塔位在哪個寶塔的幾樓、先人姓名及陽世子孫姓名，就可確保往生者收到錢。

網友昨（27日）在《爆料公社》PO文，說要燒錢給過世的父親。（摘自爆料公社）

有網友昨（27日）在《爆料公社》PO文，說要燒錢給過世的父親，阿嬤要他在紙錢上加蓋爸爸的印章，以免被其他好兄弟領走，但原PO認為，只要在燒錢時跟地藏王菩薩說一下爸爸的姓名和塔位，並請爸爸隨他到金爐前領錢即可。

文章PO出後引發網友熱議，並紛紛貼出個人經驗，有人說手指要滑過紙錢邊，形同蓋手印，也有人說親友手牽手圍成一圈，再在中央燒紙錢，就不怕錢被其他好兄弟拿走。

對於網友的各種說法，命理師黃逢逸說，如果先人是土葬，因為墳墓都有界線，直接燒金紙沒有問題，但現在多數人都是把骨灰罐放在寶塔，碰到大日子常是數百、甚至上千人的親屬燒紙錢，若不指名，一定會拿錯，因此最好的方法是把紙錢放在紙袋裡，通常是紅紙袋，上面寫往生者在哪個寶塔、幾樓，以及往生者姓名和陽上子女姓名，就可確保先人領得到錢。

黃逢逸指，金紙放在寫好地址、姓名的紙袋裡火化最保險，其他方式都不保險，尤其每張金紙蓋印章也太麻煩，之前他就有親友火化了一堆紙錢給過世親人，但親人還是入夢說沒有錢，後來改用他的方法後，親人很快就到夢裡說錢已經足夠了，暫時不用燒。

(中時電子報)