蔡英文總統今（28）日出席低碳環保車輛授車典禮表示，為了照顧第1線清潔隊員，要求環保署務必加快完成「四好福利」，包括「好穿、好洗、好行、好住」。其中「好行」的部分，除每年除編列5.7億元補助地方，今年再加碼12.4億元，補助汰換老舊垃圾車、資源回收車及增購特種機具，讓清潔工作更加安全、方便又有效率。

環保署今於桃園農業博覽會舉辦「低碳環保車輛授車典禮」，由總統頒贈車鑰匙給桃園市長鄭文燦，並校閱各式環保車輛及機具。總統肯定環保署、各縣市環保局長及所有清潔隊員對於推動環保業務盡心盡力。她強調環保車輛具有低耗能、低排碳、低噪音，可以協助清潔同仁工作起來更安全、方便又有效率。

總統致詞表示，要求環保署加快腳步，務必儘速完成提供清潔同仁「好穿、好洗、好行、好住」等福利，務必要設計新制服、補助新機具、引進盥洗設備、改善休息空間，此次低碳環保車輛就是針對「好行」部分，每年除編列5.7億元補助地方外，今年再加碼12.4億元補助地方政府汰換老舊垃圾車、資源回收車及增購特種機具。

除了四大福利，環保署長張子敬也在會中表示，將會推動「好安全」福利，已加碼0.82億元，購置防穿刺手套及安全鞋，來加強清潔人員資收作業的安全防護。

張子敬指出，透過各縣市環保局及清潔隊共同努力，垃圾妥善處理率從民國87年的83.7％提升至去年的97.9 ％，全國資源回收率也從87年的5.9％，提升至107年的53.3％。他感謝第1線同仁加強向民眾宣導並協助垃圾分類，他並呼籲民眾一起澈底正確做好分類，不要夾雜垃圾。

授車典禮現場也一併展出鏟裝機、掃街車、抓斗車，還有新的小型清掃機械、履帶式淨灘車及移動式垃圾破碎分選車等清掃機具，可以協助環保機關執行廢棄物清除、道路沙塵清洗、沙灘淨灘及大型垃圾破碎等。

(中時 )