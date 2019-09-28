55歲前健美國手林志成，日前再向媒體放話，將於9月29日在自由廣場舉辦「世界第一屆炎黃子孫武狀元盃擂台比賽」，再嗆要挑戰「館長」林之漢「18秒就把你打趴」、「如果當場暴斃，本人全不負責任」，不解的是，警方打臉林志成說：「沒收到場地申請」。

林志成宣稱，這場擂台賽冠軍可獲得100萬元新台幣與價值上萬元獎盃，還有上萬元純金箔刻製的獎狀，並刻上冠軍姓名。講的慷慨激昂、萬事具備，只待比賽登場，但開戰前夕卻被警方潑了一盆大冷水，據「東森新聞雲」報導，台北市警察局中正一分局表示，警方目前為止根本沒有收到場地申請，一旦未依集會遊行規定，警方會先行勸離，若私設擂台，將進行拆除。

林志成曾多次對館長放話「18秒就把你打趴」，但由於比賽時間、地點不斷變動，讓不少網友對他是否真心要挑戰而感到疑惑。後來林志成表示，比賽時間訂於29日下午3至5時，地點就在自由廣場，甚至放話說：「比賽之後，大家可以見證林總教練打倒陳之漢館長的魔咒神話，陳之漢館長專門教壞社會年輕學子敗壞道德觀念的一個惡瘤」。

林志成的8條比賽規則也隨之曝光，不過參賽者名單上，僅僅寫了「中華民國代表隊：林志成選手」，也就是參賽者名單有他一人。

武狀元盃擂台賽比賽的8條規則如下：（參賽選手請嚴格遵守下列事項，違反情況嚴重者，開除比賽資格。）

1.參賽選手的手指甲及腳指甲務必修剪乾淨，避免比賽中誤傷對手。

2.比賽中，選手不得使用手指戳對手眼睛。

3．比賽中，選手不得使用牙齒啃咬對手身體。

4.比賽中，選手不得攻擊對手後腦部。

5.比賽中，選手一方倒地，另一方選手不能使用腳或膝蓋持繼攻擊倒地選手頸部以上部位。

6.比賽中，裁判喊停後，選手不得再互相攻擊。

7.比賽中，選手躺在擂台上，不得使用雙腳攻擊對手臉部、頭部。

8.比賽中，雙方選手禁止在擂台上倒地扭打。

(中時電子報)