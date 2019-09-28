韓粉包圍高雄市議員黃捷，揮拳痛罵「你這個垃圾！」（圖／本報系影音截圖）

20190928中天新聞 韓國瑜星期六回防高雄 行程滿檔到下午

昨日（27）高雄市議會進行巿長施政報告與質詢，時代力量議員黃捷指出韓國瑜市府施政報告書，3月、9月內容有許多「複製貼上」，更指在座研考會主委也偷偷點頭。韓粉怒不可遏，今早在重陽敬老活動將黃捷包圍，不僅打斷媒體採訪，更怒罵「垃圾」等語，還作勢揮拳施暴，場面火爆。

黃捷昨日質詢，痛批韓國瑜3月、9月的施政報告，內容有許多「複製貼上」，更指稱現場研考會主委在台下偷偷點頭，讓黃不禁笑場大喊：「我看研考會主委點頭⋯⋯呵哈⋯⋯是複製貼上對不對！你也有發現這件事情！」

黃捷今早與市長韓國瑜共同出席鳳山區公所108年重陽敬老活動，長者一見韓開心不已，雙方互動熱絡，還合唱《甜蜜蜜》。不料韓一離開，現場卻陷入火爆失控。正當接受媒體採訪時，多名韓粉上前將黃包圍，指著黃痛罵「垃圾」、「不要臉」、「為何挺同」、「下台」等語，除比倒讚手勢，甚至有人情緒激動邊吼罵遍揮拳作勢施暴。

黃捷起初面帶微笑回應「謝謝」，但隨事態愈發火爆，黃臉色也愈發尷尬。黃也在臉書發文，強調不當辱罵與暴力是可以提出告訴的，並呼籲韓國瑜不該放讓支持者攻擊他人，淪為一言堂有違「愛與包容」態度。在警方及時到場護送下，黃也平安離開現場。

針對市政報告「複製貼上」指控，高雄市政府事後回應：黃捷在議會執詢時說簡報及施政報告內容複製貼上是不可能的，研考會主委李銘義並沒有點頭贊同黃議員的說法，而是希望現場回應黃議員有所誤解，但是黃捷直接說研考會主委也點頭贊同等語，全然不是事實。

高雄市政府更強調：李銘義表示，舉手想表達的是，政策是延續的，許多施政項目如大機場及旗津免稅區等在研擬規劃中，賽馬活動也持續由運發局進行中，所以在施政報告還是有這個項目。而鳳山觀光旅遊產業有軍事觀光及眷村文化加上特色美食和宗教活動，形成具特色的鳳山觀光旅遊行程，也由觀光局主政中。不是黃捷議員所說複製貼上。

(中時電子報)