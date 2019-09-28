高雄市長韓國瑜28日上午親自出席祭孔大典，擔任正獻官，儘管太陽刺眼，他仍堅持1個小時「站好站滿」，表達對中華傳統文化的重視；網友查詢資料，才發現原來高雄從2007年開始，前朝市長陳菊從未參加過祭孔典禮，全部指派副市長或副祕書長代打。

韓國瑜祭孔時受訪表示，祭孔是大事，2500年來每年9月28日，歷朝歷代均非常重視，整個中華文化以孔孟思想為代表，孔子是教育家、思想家、哲學家，尤其50歲之後對易經的解釋，對整個中華民族文化、生活、教育影響重大，所以他今天祭孔感覺內心特別激動。

據了解，高雄市政府祭孔大典早期由民政局負責，後來轉由高雄市文獻會辦理，2011年縣市合併後歸入文化局業務，目前為高雄市立歷史博物館承辦。

市府調出歷年資料，縣市合併前原高雄市，2007年由副市長邱太三擔任主祭、2008年因颱風停辦、2009年由副市長李永得主祭、2010年副市長林仁益主祭；縣市合併後，2011年至2014年均由副市長李永得主祭、2015年副市長吳宏謀主祭、2016年颱風取消、2017年副市長許銘春主祭、2018年由副祕書長蔡柏英主祭。

也就是說，陳菊擔任高雄市長任內，從來沒有擔任祭孔大典主祭，今日韓國瑜擔任正獻官，是高雄市府13年來首次由市長主祭，顯示韓市府對傳統文化傳承的高度重視。

(中時 )