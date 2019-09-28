高雄市政府四維行政中心舉辦「新世代反毒總動員系列活動-反毒志工大會師」，由市長韓國瑜親自授予反毒志工隊隊旗，呼籲全民一起動起來。（林雅惠攝）

交通部日前拍板高鐵南延屏東將採「左營案」，高雄市長韓國瑜今天參加反毒志工大會師活動時表示遺憾，認為中央既然要花這麼多預算，一定要將它的利用價值提到最高，希望能夠經過高雄市區，從長遠來看，這才是最符合高雄及屏東兩個縣市人民的利益。

韓國瑜呼籲中央，為完善南台灣交通路網，就應該讓高鐵南延進入高雄市中心區，對都市發展相當有助益，更能結合人口稠密區以及多元交通路網發揮最大效益，希望交通部能夠重新考量高雄市政府的建議。

此外，今天是9月28日教師節，韓國瑜一大清早市政行程首站就抵達左營孔子廟祭孔，韓國瑜強調，祭孔是件大事，2500年來只要每年祭孔典禮，歷朝歷代都非常重視，而且中國以孔孟思想為代表，孔子不光是教育家，也是思想家、哲學家，尤其孔子50歲後開始著手做《易經》的解釋，這對整個中華民國文化及老百姓思想影響教育太大，也因此今天祭孔讓他內心覺得非常激動。

高雄市政府為宣誓對毒品零容忍的決心，今天上午於高雄市政府四維行政中心舉辦「新世代反毒總動員系列活動–反毒志工大會師」，廣邀在職、在學、在營、在社區四大類志工團體計47隊共襄盛舉，市長韓國瑜親自授予反毒志工隊隊旗，呼籲全民一起動起來，共同投入，希望藉由反毒志工隊成立，讓反毒種子遍地開花，將毒品趕出校園、趕出社區、趕出高雄市、趕出全台灣。

(中時 )