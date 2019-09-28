前國民黨主席洪秀柱受到長輩們歡迎，頻頻與她開心握手。（程炳璋攝）

前國民黨主席洪秀柱認真的選下心中最佳走秀的長輩人選。（程炳璋攝）

前國民黨主席洪秀柱選擇在台南市第6選區參選立委候，網路人氣直飆，28日參加台南市東區一場社區長輩活動「接地氣」，她提到民進黨無所不用其極打擊高雄市長韓國瑜信心的伎倆，已被看破，不足為奇。

洪秀柱選擇接下國民黨在台南的艱困立委選區挑戰之後，獲得許多網友盛讚好評，她頻頻在台南曝光拜票後，網路人氣直線飆升，成了國民黨政壇另一個網紅，洪秀柱對南征參選讓自己的網路聲量提升感到開心，感謝網友的關注。

網紅也要接地氣，洪秀柱28日選擇到東區裕聖里活動中心，參加一場「社團法人臺南市灣港照顧關懷協會」舉辦的社區老寶貝模特兒走秀活動，她大讚長輩們擁有自信的青春氣息。

牽著90幾歲的王吳秋蕊走秀，洪秀柱打趣的說參賽者都該改稱「資深寶貝」而不是老寶貝，就像自己是「資深小姐」不是老小姐一樣。並稱這些曾為社會付出的資深朋友，政府應該運用更多的政策措施與預算編列，提供長者實質幫助，現場很多民眾爭相與她握手合影。

感受這股洪流旋風，大台南市政倡議發展聯盟理事長高思博28日到場相挺，洪秀柱批評民進黨最近一直無所不用其極、無限上綱的對付高雄市長韓國瑜，手法已被大家看破，她對這種伎倆不足為奇。

(中時 )