台南市警察局28日於舉辦小小警察體驗營，小波麗士萌翻了。（劉秀芬攝）

台南市警察局28日於舉辦小小警察體驗營，小朋友興奮試坐哈雷重機。（劉秀芬攝）

台南市警察局28日於舉辦小小警察體驗營，由局長周幼偉主持小小警察開訓典禮，一起唱跳暖身，此次活動跟上流行，現場增設犯罪現場開箱文攝影區，讓迷你波麗士們了解警察鑑識器材、設備，用創意的方式讓參與親子瞭解警察工作日常，拉近警察與民眾的距離。

市警局上月舉辦暑期小小警察體驗營，開放4至6歲的小朋友參加，報名秒殺。應家長要求，市警局9月28日加開4梯，一開放報名，120個名額3分鐘內額滿，28日一早許多家長就帶著小朋友來排隊換裝，小朋友迫不及待要參加體驗。

台南市警察局28日於舉辦小小警察體驗營，小波麗士萌翻了。（劉秀芬攝）

此次活動安排了反毒小尖兵、交安小騎士、霹靂小戰警3個遊戲關卡互動，由第一線交通警察大隊同仁講解用路安全，小朋友騎上迷你重機，欲罷不能；霹靂戰警關卡則由保安警察大隊特殊任務警力編組成員擔綱解說，小朋友穿上防彈背心、戴上頭盔、拿起盾牌體驗值勤全副武裝後，直呼「警察工作真的很辛苦」。

市警局為了讓小小警察了解犯罪現場鑑識工作，特別準備了鑑識開箱區，擺上塑膠手套、警棍、棉花棒、比例尺、證物箱、口罩等等，讓小朋友體驗拍鑑識開箱，家長也趕緊幫小孩拍下難得的畫面。

台南市警察局28日於舉辦小小警察體驗營，小波麗士抓犯人玩開箱。（劉秀芬攝）

台南市警察局28日於舉辦小小警察體驗營，小波麗士抓犯人玩開箱，家長捕抓趣味畫面。（劉秀芬攝）

周幼偉指出，希望透過小小警察營安排的互動體驗中，讓參與的親子朋友建立正確法治觀念，警察局也會持續針對人身及交通安全議題，辦理各類宣導活動。

(中時 )