自索羅門群島與吉里巴斯先後與台斷交，轉向與北京建立關係，台灣外交處境再次引起國人關注。此時正值聯合國大會總辯論之際，我國友邦巴拉圭外長發言通篇未提台灣，為自2012年來首次，引發外界聯想。

據中央社報導，第74屆聯大總辯論24日展開以來，9個台灣友邦已發言，7國發聲挺台。聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森除27日聲援台灣，上週也參與連署致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），支持台灣參與聯合國體系。

巴拉圭由外交部長柏拉修斯（Antonio Rivas Palacios）代表，以西語發表的演說通篇未提台灣，為巴拉圭自2012年以來，首度未在總辯論替台灣仗義執言。在去年聯大總辯論中，巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）曾以「國家」稱呼台灣。不過，巴拉圭今年雖未在聯大總辯論提到台灣，但已個別致函古特瑞斯，對台灣參與聯合國體系表達支持。

此外，在聯大總辯第3天中，諾魯是唯一發言的台灣友邦。8月上任的安格明（Lionel Rouwen Aingimea）在聯合國議場除了替台灣發聲，並透過政府聲明表示，諾魯與台灣享有近40年的緊密關係，他期待長久維持下去。

本屆聯大總辯論展開以來，5個台灣友邦已發言，其中4國發聲挺台，包括史瓦帝尼、帛琉、瓜地馬拉、諾魯。其中，瓜地馬拉總統莫拉萊斯（Jimmy Morales）25日為台灣執言，一改過去3年聯大總辯論發言時未提台灣、也未聯名或個別致函聯合國秘書長的做法。

(中時電子報)