香港《南華早報》引述接近港府的消息人士稱，行政長官林鄭月娥宣布正式撤回修訂逃犯條例草案前，獲大陸國家主席習近平批准。

林鄭月娥本月4日正式宣布撤回修例前，相關撤回計畫在前一天（3日）呈交給習近平辦公室審議，並獲得批准。有關消息指出，由於撤回修例是至關重要的決定，與任命特區政府主要官員一樣，因此需要習近平的批准。

消息人士又說，北京考慮到中美關係的背景下，這次事件不再單純是特區政府與北京之間的問題，港府在如何處理修例引發的政治危機方面，並無太多迴旋餘地。

另一名消息人士就說，從國家安全的角度去看，事件不是特區政府範圍內處理的問題，由習近平批准如此重要的決定，是自然及符合邏輯的做法。

逃犯條例修訂草案自6月起引發香港大規模的「反送中」運動，林鄭月娥曾一度宣布暫緩修法，但眼見風波仍無法平息，復於本月4日發表電視講話，宣布正式撤回條例。北京表示理解，並尊重特區政府的決定。

(中時 )