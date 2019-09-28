國民黨主席吳敦義今日談到批准郭台銘退黨一案時表示，這樣做是為了尊重郭台銘的意願，而郭台銘自稱是永遠的中華民國派，國民黨與郭台銘仍保有維持兩岸和平的共同目標，殊途同歸，郭台銘已不是國民黨員，未來要幫誰的選舉站台國民黨無法限制，但「中國國民黨的立委也還需要他的關心」。

吳敦義於參加國民黨舉辦的「吾愛吾師」教師節活動時接受媒體聯訪，他指出，原本國民黨台北市黨部建議黨中央慰留郭台銘，他作為黨主席不能獨排眾議，但一兩天後他接收到郭很期盼離開國民黨的訊息，所以重新討論後批准郭台銘的退黨案。郭台銘現在不是黨員，但與國民黨殊途同歸，雙方都郭望兩岸和平穩定發展、中華民國能夠國泰民安、台灣風調雨順、全體民眾都能過更好日子。

對於郭台銘可能推子弟兵選立委甚至協助民眾黨立委候選人，吳敦義說他不可能詢問郭台銘離開國民黨後準備要怎麼做，但他相信郭台銘是熱愛中華民國的人，郭台銘離開國民黨也可以減少自身選擇上的困難，郭台銘如果真正支持所有熱愛中華民國、維持兩岸和平穩定發展、能夠造福我們同胞的任何立法委員，國民黨也不能夠反對，但「中國國民黨的立委也還需要他的關心」。

(中時 )