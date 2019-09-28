龔言脩以大陸真人秀《以團之名》紅回台灣，返台後邀約如潮，他30日將推出新單曲《最勇敢的事》，溫暖真摯的嗓音被電影公司相中，獻聲唱電影《陪你很久很久》宣傳曲，該電影10月25日上映。主播沈泳吟主持年代MUCH全新節目《星奇網事》首集邀來龔言脩，他自抖以前根本「五音不全」，透過瘋狂練歌，音痴也能變情歌王。

龔言脩表示，「好希望是我天生會唱歌，我媽說我以前五音不全。」他靠後天努力，高中時瘋狂練歌，不管是上課途中、吃飯，還是返家，耳機不離身，他強調，「主要是多聽歌。」他曾因在廁所練唱太大聲被檢舉，還來不及穿衣就打赤膊「裸肌」與警察面對面，「現在看到鄰居還是會怕，不敢跟他們搭同一台電梯下去，實在太尷尬。」

龔言脩時常沉醉在自己的歌聲裡。（年代提供）

龔言脩自爆人生最大的汙點就是愛說謊，從小不愛做功課、善耍小聰明的他，自備2本聯絡簿，一本給媽媽，上頭一天只寫一條作業，另一本則偽造母親簽名給老師，沈泳吟驚呼「說謊精」，但紙包不住火，騙了一個多月謊言終於被揭穿，他遭老爸皮鞭伺候，「我覺得那是我做過最勇敢的事情，現在不說謊了。」

(中時 )