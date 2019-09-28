「台中樂居金獎」得主27日晚上揭曉，由台中市副市長令狐榮達（右）、都發局長黃文彬頒發獎項。（盧金足攝）

不僅住還要有家的溫暖！台中樂居金獎首屆得主揭曉。（盧金足攝）

優質住宅品牌「台中樂居金獎」得主27日晚上揭曉，由「惠宇上晴社區」贏得最高榮譽，成為傳承獎「大力神盃」的首屆得主。惠宇上晴主委陳淑玲強調，社區不僅提供住戶居住，更要讓居民感受家的溫暖，以此呼應金獎精神；副市長令狐榮達表示，金獎重視城市的人文價值、市民的美好生活及樂居的生活態度，期盼鼓勵更多社區加入行列，共同營造優質居住環境。

頒獎典禮揭曉包括小樂新生組、大樂新生組、小樂青壯組、大樂青壯組及風華永樂組等5個組別前3名得主，以及頒發樂居金獎得主，現場入圍者一一呼喊口號，氣氛high到最高點，最後由令狐榮達代表公布金獎榮耀，並頒發獎牌及獎座給「惠宇上晴社區」。

惠宇建設總經理顏定滄規畫的建案作品，多次連莊拿下台中市都市空間設計大獎後，27日又在「台中樂居金獎」由「惠宇上晴社區」摘金。（盧金足攝）

令狐榮達表示，今年活動改頭換面，提升到更高、更有質感的層次，樂居金獎彰顯的是城市的人文價值、市民的美好生活，以及樂居的生活態度，期盼藉由舉辦此活動，促進台中社區彼此理解互動、刺激彼此打造更優質的社區，營造更優質的生活環境，並吸引更多人移居台中。

惠宇上晴主委陳淑玲感謝都發局今年規劃如此特別的獎項，讓我們在獲得「大樂新生組」第一名後，還能角逐金獎榮耀。惠宇上晴特色在於擁有美麗的生態池環境，並種植上百棵大樹，提供居民在春夏之際聽蟲鳴鳥叫、秋冬欣賞美麗落葉，同時也為環境帶來減碳綠化功能，呼應金獎智慧綠美化及低碳社區的精神。

都發局長黃文彬強調，今年改革後並重新推出的優良住宅大樓評選活動，有別於往年，以「金獎」作為活動精神總指標，選出社區營造與智慧綠美化及低碳社區發展的優質住宅，榮獲最高榮譽的傳承獎「大力神盃」，得獎社區名字也將刻在獎盃上，未來將傳承10屆，每年刻上獲獎社區名字，最後回歸市府珍藏，藉此傳承社區共好精神。

「台中樂居金獎」造型獨特，以溫潤的木質作為主軸設計，展現家的暖意。（盧金足攝）

住宅處指出，「金獎」獎盃採大力神盃概念，以木頭、石材打造LOGO造型獎盃，並刻上得獎社區名字，讓得獎者保管1年，待下屆得主出爐後再移交，極具份量的材質與傳承獎盃設計，展現市府對宜居台中的重視，更傳承金獎、社區共好精神。各獎項獎座、獎牌及感謝狀也以溫潤的木質作為主軸設計，展現家的暖意。

(中時 )