王姓男子上個月搭乘捷運到東門站，步下月台時竟返回捷運車廂，突然拿出辣椒噴霧朝捷運車廂內噴灑，造成車廂內多名乘客因嗆味撲鼻，紛紛走避，警方獲報逮捕王男，依違反《社會秩序維護法》送辦，台北地院簡易庭裁罰王男2000元。

警方調查，王男是於今年8月9日下午1時33分許，搭乘台北捷運到東門站，他打開透明傘走出捷運車廂後，竟折返朝捷運車廂內噴灑辣椒噴霧，導致車廂內多名乘客不適，遮掩口鼻走避至其他車廂。

中正警一分局接獲報案，調閱捷運監視器畫面，逮捕王到案。王供稱，他因在車廂內遭人尾隨跟蹤，並對他肢體、言語攻擊，為了防身而噴灑辣椒噴霧。但警方依據月台監視器畫面，發現王走出車廂、折返噴灑辣椒噴霧過程僅約1分鐘，並未看到王所稱尾隨、攻擊他的人。

警詢後，將王依《社維法》第63條第4款「投擲有殺傷力之物品而有危害他人身體之虞」送辦，台北地院簡易庭審理後，法官依據監視器照片，認為無法證明王當時是為了排除不法侵害而噴灑辣椒噴霧，不採信王說法，認定王行為已違反《社維法》妨害安寧秩序，裁罰2000元。

(中時 )