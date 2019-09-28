元明商店、九個太陽、薔薇派、久久津、阿聰師、顏新發、丰丹、鮮味珍、陳允寶泉、嘉味軒等10家在地知名糕餅業者共襄盛舉。（陳淑娥攝）

文化局長張大春（左）頒獎給冠軍陳錦雲（右）。（陳淑娥攝）

全台唯一以媽祖信仰文化為主題的2019媽祖徵文比賽，吸引501件投稿，由24位脫穎而出，陳錦雲〈Valdim的台灣旅程〉描寫一場由東西方貿易促成的宗教文化交流奪冠；瑞典人Mattias Daly以〈帶我弟登朝聖宮〉獲優等，格外引人注目。

頒獎典禮28日於豐原太平洋百貨舉行，文化局長張大春表示，今年特別與台中市糕餅商業同業公會合作，徵文作品集結合台中糕餅地圖與優惠券，希望文學書寫與糕餅文化的結合，讓書香、餅香滿溢台中，期待民眾咀嚼美好文字時，也能享用糕餅的好滋味。豐原太平洋百貨行銷部副理林幽蘭表示，百貨公司不定時與台中糕餅業者合作，希望將在地特色糕餅行銷到全台。

文學書寫與糕餅文化結合，讓書香、餅香滿溢台中。（陳淑娥攝）

冠軍陳錦雲〈Valdim的台灣旅程〉，寫下與外國客戶一段故事，她回想當時對方精神狀態貌似不佳，卻在參與媽祖遶境中，心境有所轉變；瑞典人 Mattias Daly目前就讀台大中文研究所，他透過文字分享與弟弟接觸到媽祖信仰的經歷，以〈帶我弟登朝聖宮〉獲殊榮。

第三名嚴次郎不受學歷侷限，在短短幾年的創作生涯中，獲得不少評審青睞，〈高牆四季的氣息──憶天妃〉一文，以受刑期間的環境與感觸為題材，以四季為引描寫媽祖，別具一番特色。

2019媽祖徵文比賽作品集今年印製限量1000本，共收錄24件精彩作品，得獎者除了書寫由信仰所獲得的感動，更是藉由媽祖信仰反觀自身，展現對生活及土地的情感，歡迎民眾至台中文學館轉角微光文創小舖購買。

劉克襄老師頒獎給得獎者。（陳淑娥攝）

台中市糕餅商業同業公會副理事長鄭淵斌表示，台灣宗教與糕餅飲食，有著密不可分的關聯，本次異業合作，不僅希望文學與糕餅文化相互輝映，更要回饋給長期支持在地糕餅產業的朋友，並向更多民眾推廣台中獨特糕餅文化。

市府今年特別與台中市糕餅商業同業公會合作，包括元明商店、九個太陽、薔薇派、久久津、阿聰師、顏新發、丰丹、鮮味珍、陳允寶泉、嘉味軒等10家在地知名糕餅業者一起共襄盛舉，提供糕餅買一盒送一盒優惠。

(中時 )