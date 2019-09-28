好萊塢最常上演的分手、分家，難得也有逆轉的例子。日前傳出索尼影業的蜘蛛人將與漫威電影宇宙（MCU）進行切割，如今分家風暴暫時解除，周四晚間漫威與索尼影業正式簽下新合約，漫威總裁凱文費吉（Kevin Feige）在聲明中證實：「漫威影業將製作《蜘蛛人：返校日》系列的第三部電影，電影將由湯姆霍蘭德（Tom Holland）主演，預計於2021年7月16日上映。」

凱文費吉表示：「蜘蛛人在MCU上的發展將繼續，我感到很高興。蜘蛛人是一個強大的偶像和英雄，故事遍及全球各個年齡段和觀眾，也是唯一一位跨影業的超級英雄。」透露未來會帶給外界更多驚喜。

湯姆霍蘭德在社群網站上發布《華爾街之狼》片段，表達回歸ＭＣＵ的心情。（取自ＩＧ）

新的交易條款並未公開，但先前鬧分家傳因迪士尼要求與索尼進行票房利潤五五分帳，而非由索尼獨自持有票房獲利，此次達成協議是迪士尼願意妥協分紅只拿25%。索尼拒絕對條款部份發表評論，僅表示：「過去4年來我們一直保持著良好的合作關係，我們共同的願望與許多粉絲一樣。我們很高興能夠共同前進。」

能夠重回MCU，蜘蛛人男女主角湯姆霍蘭德和辛蒂亞都立刻在社群網站上慶祝。辛蒂亞在推特上發布蜘蛛人手舞足蹈的模樣，湯姆則是發了李奧納多狄卡皮歐在《華爾街之狼》的台詞：「我不走，我不會離開！」宣告自己不會脫離漫威電影宇宙，觀眾至少還能在一部獨立電影、一部漫威宇宙電影看到蜘蛛人身影。

(中時 )