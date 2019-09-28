吳敦義和張善政出席活動。（趙雙傑攝）

吳敦義前往國民黨舉辦的教師節活動，活動現場畫面(記者季節攝)

外界不斷傳聞國民黨內有人建議國民黨主席吳敦義應該名列國民黨2020年不分區立委名單當中，對此吳敦義今日受訪時鬆口表示會思考，

吳敦義表示，對於別人這樣的建議，他不能一口就拒絕或一口就接受。他在第5、6、7屆都是從南投選出的立委，當時還兼任國民黨秘書長，於2008年帶領國民黨贏得113席立委中的81席，加上黨友更有86席，2個月後的總統大選則讓馬英九大勝2百萬票，這是當時操盤的成績。2018年則率國民黨贏得22縣市長當中的15席，議長則贏得19席。2020希望能重返執政撥亂反正，

對於有人建議黨內大老親自前往參選艱困選區區域立委，吳敦義表示那要看每個人的戶籍和狀況，不一定是誰就一定要去哪。不分區是否會讓給年輕人？吳敦義說這些都在全盤考量中，不分區人選也要選擇他的資歷、過去的歷練和貢獻、忠於國民黨從未變節的節操，然後能夠掀起更多支持國民黨的人，考慮的是這些因素。

至於若擔任不分區第一名，是否想要角逐立法院院長？吳敦義表示通通沒有甚麼第幾或第一，他目前還在思考究竟是不是要參與，還在考慮。

(中時 )