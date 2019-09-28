台中市長盧秀燕身穿藍色長袍，擔任女正獻官，遵循古禮祭拜。（張妍溱攝）

慶祝教師節，台中市孔廟28日開啟「大成門」，舉行「「紀念孔子誕辰2569周年祭孔典禮」，市長盧秀燕身穿藍色長袍，擔任女正獻官，是10年來首位「女獻官」，全程遵循古禮，迎接孔子神靈、瘞毛血、3獻禮等24道儀式，吸引2000多名民眾觀禮，場面隆重。

典禮在上午7點開始，6點多孔廟外有大批民眾等著排隊入場過程長達約1小時，現場聚集中外遊客觀禮；典禮依進饌、上香行3獻禮等進行24道儀程；其中「瘞毛血」儀式，由禮生捧著「毛血盤」經過大成殿，掘土埋之，至終獻禮、送神等古禮，完成祭孔儀式。

市長盧秀燕，教師節到來，市府慎重舉辦祭孔典禮，對過去的偉大教育家表達崇敬之意，也要藉此向辛苦付出的老師們說聲謝謝，市府團隊努力辦好教育，讓孩子快樂成長。

各界人士齊聚大成殿前，穿著淺黃色絲綢長袍、頭戴黑色皂巾帽、手拿翟籥，64位力行國小學表演傳統八佾舞祭孔，現場配合中、英、日語介紹儀程，讓外國人士也能體驗深具歷史與教育意義的祭孔大典。

(中時 )