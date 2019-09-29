桃園市消防局楊姓前分隊長為了付前妻贍養費、小孩學費，被控在辦理國小防溺活動時，和2名李姓業者用不實發票核銷詐得2萬800元；一審依貪汙等罪判楊徒刑1年10月，緩刑5年。檢方因一審判決漏未宣告楊褫奪公權，提起上訴，高院改判楊徒刑1年10月，緩刑5年，裭奪公權3年。可上訴。

至於一審判刑6月的李姓燈光企業社負責人，高院改判徒刑5月又15天，褫奪公權1年；另李姓設計公司負責人一審判刑3月，因未上訴而確定。此外，已退休的楊員也因此案，公懲會判處撤職並停止任用1年。

判決指出，楊2016年4月辦理國小防溺工作、2015年於區公所辦理防範一氧化碳宣導時，向燈光企業社李姓業者承租1套音響、1套音響及帳篷。

但李以不實發票向學校、公所核銷後，交由楊向消防局申請經費，撥款下來再佯稱有代墊款項向消防局領零用金，詐得2萬800元拿去付贍養費、小孩學費；另楊和設計公司李姓負責人說好，以開立不實發票浮報經費，補足他先前積欠尾款。

檢方去年11月依貪汙、偽造文書等罪嫌起訴楊、李3人，楊認罪並繳回不法所得，去年6月申請退休獲准。

一審認為，楊犯罪所得僅2萬800元，已全數繳回，犯後態度良好，依貪汙、偽造文書各判他1年10月、3月，均緩刑5年，須提供100小時義務勞務；設計公司李姓負責人被依商會法判3月，緩刑2年，而燈光企業社李姓負責人因屬累犯，被依貪汙罪判刑6月。

不過，檢方發現，觸犯貪汙治罪條例之罪，宣告有期徒刑者，亦須宣告褫奪公權，但一審判決對楊、企業社李姓負責人2人涉犯貪汙罪部分，漏未宣告2人褫奪公權，提起上訴，高院改判楊徒刑1年10月，緩刑5年，裭奪公權3年；另李姓燈光企業社負責人，高院認累犯處罰太苛，改判徒刑5月又15日，褫奪公權1年。

(中時 )