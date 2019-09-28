40歲「黃金剩女」陳喬恩與陳妍希是多年好友，當初陳妍希拍《神鵰俠侶》時，多數網友不看好，紛紛吐槽，陳喬恩公開力挺好友率先發聲：「好演員不在乎外形，（外型）不是很關注的地方，最重要是演得好」，後來陳妍希和陳曉在北京舉辦婚禮，陳喬恩還是他們伴娘，陳喬恩今年4月生日時，陳妍希也在微博發文祝福，閨蜜交情可見一斑。

陳喬恩（右）4月生日時，陳妍希曾合影祝福她。取自微博

出道18年的陳喬恩，近年演藝重心都在大陸，跨足戲劇、電影和綜藝，亮眼成績讓她成功躋身一線女演員行列。她在近期主演的電視古裝劇《獨孤皇后》中，與「閨蜜」陳妍希的老公陳曉湊對飾演夫妻，這齣戲是陳喬恩與陳曉繼《笑傲江湖》睽違5年再合作。

陳妍希（左）與老公陳曉及兒子一家三口幸福甜蜜。取自微博

劇中陳喬恩與陳曉一見鍾情，在父母媒妁之言下訂下婚約，兩人婚後甜蜜恩愛，馬上有了愛的結晶，一場生產的重頭戲，劇組大陣仗拍攝，讓陳喬恩不好意思地說「這麼多人來看我生孩子啊」。現實生活中還是小姑獨處的陳喬恩，要拍生產戲，當場向導演討教「生孩子我沒什麼經驗耶，你傳授我一點吧」，不料，導演卻搞笑回「我老婆生孩子我也不在」。

陳喬恩（左）與陳曉演出歷史上被視為最恩愛的帝后。中天提供

已當爸爸的陳曉馬上提供過來人經驗，陳曉當時在房外等戲中老婆生產，他與導演排戲時建議，「看到孩子時，我不抱孩子，我看孩子一眼、親孩子一下，然後衝到她（陳喬恩）那邊去就是表達她是最重要的」，果然是陪伴過陳妍希生產的好老公，貼心建議讓導演忍不住點頭誇讚，沒想到陳曉接著說「防止她有產後憂鬱症」，突如其來的搞笑化解眾人緊張氣氛。

兩人展現精湛演技。中天提供

陳喬恩劇中與陳曉育有2子1女，2人從年少演到中年，雖然未曾生養過孩子，但陳喬恩與兒女對戲時，自然流露的母愛不羞澀，演技精湛。陳喬恩近日在微博分享慶祝出道18年的公益活動，貼文向粉絲道謝「姊姊已經出道18年了呦，要是生個孩子都成年了呀，哈哈！何德何能，我可以擁有這麼多的溫暖啊」，笑稱若是早一點當媽，孩子的確也像劇中骨肉一樣大。

兩人從年輕演到中年。中天提供

《獨孤皇后》講述隋朝開國皇帝隋文帝與其皇后從少年相識、共同打拼、創立隋朝、統一中國的故事，兩人相濡以沫、伉儷情深更成為歷史佳話。10月15日起每週一至週五晚間8點中視、晚間10點在中天娛樂台播出。

(中時 )