嫁到台東的印尼客家新住民表演熱情島國之舞。（莊哲權攝）

嫁到台東的印尼客家新住民表演熱情島國之舞。（莊哲權攝）

客來同樂印尼熱情島國之舞。(莊哲權攝)

台東市公所今天舉辦「客來同樂」好客好食好歌舞活動，協辦單位「台東縣新心好客關懷協會」，有多位新住民是嫁到台東的印尼客家姑娘，她們不僅演唱客家歌謠，也帶來熱情的島國之舞，展現新住民的好客精神。

「客來同樂」今天在台東生活美學館魅力登場，由台東市公所與六堆同鄉會合作，特邀請以說唱藝術聞名的李文古歌劇團參與演出，現場並展出李招華老師等人的蠟染花布藝術作品，展現客家文化靜態與動態之美。

今年6月才成立的「台東縣新心好客關懷協會」，40多位新住民會員中，有多位是印尼的客家人，在會中不僅演唱客家歌謠，也穿上印尼的傳統服飾，表演熱情的島國之舞，非常吸睛，理事長羅惟丹說，希望以新住民姐妹們美麗的心，傳達她們好客的精神。

另外，李文古歌劇團近1小時的表演則為節目帶來壓軸高潮，機智幽默的傳奇人物文古師所留下的膾炙人口民間故事，讓台下觀眾笑聲不斷，頻頻報以如雷掌聲。

除了動態演出以外，李招華、吳芳美及石湘蓮3位客語老師聯合展出的近百件出色蠟染和鮮豔花布作品，將會場妝點得繽紛雅致，也帶給現場觀眾視覺的享受和心靈的愉悅，展現客家生活新美學。

市長張國洲表示，當議員時曾尋找組籍，發現祖先來自廣東，有著客家血統，太太也是客家人，期許未來個人或小孩都能學習客家話，因為做人要「飲水思源」。

張國洲說，自己有客家硬頸及刻苦耐勞的精神，抗壓性很高，所以一路堅持當到市長，客家人在各行各業都有傑出表現，是所有客家人努力的成果。

(中時 )