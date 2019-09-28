米塔颱風今上午8時生成，專業氣象網站表示，米塔正逐漸增強，有機會升級為中颱，依目前路徑預估，米塔暴風圈周一將掃過宜花東、台北、基隆沿海，離「台灣非常近」，只要稍稍西偏，或是跟陸地產生互動，影響範圍和風雨都將更大。

第18號颱風米塔現位於菲律賓東方海面，在太平洋高氣壓導引下，快速朝西北西進行，且強度逐漸增強，有可能升級為中度颱風，臉書社團《台灣颱風論壇｜天氣特急》表示，米塔週一來到台灣東南方時，正好也走到高氣壓邊緣，將順勢北轉，此時北轉時間點、位置、角度，是最關鍵的時刻！

《台灣颱風論壇》研判，周一整天米塔從台灣東部海域北上，暴風圈將掃過宜花東、台北、基隆沿海，而除了前述暴風圈影響地區外，桃園、新竹、苗栗也在首要影響範圍內。

至於中、南部因位於背風側，《台灣颱風論壇》說，基本上影響小，須注意強陣風。週二（1日）移動快速的米塔逐漸遠離，趨向日本及韓國。

颱風米塔生成 下週一、二北部、東北部防豪雨

(中時電子報)