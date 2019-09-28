洋基史坦頓敲出全隊第300支全壘打。（洋基臉書）

紐約洋基奪回全壘打紀錄！雖然前日被雙城率先達標單季300轟的里程碑，不過洋基28日單場6轟，一口氣從299轟跳到305轟，超車雙城(303轟)並且成為聯盟史上最會轟的球隊。雙城今日敲出兩轟，例行賽還剩餘兩場，雙方還有機會推進紀錄。

原本的聯盟紀錄是洋基去年創下的267轟，可能現在的球愈來愈會飛，今年居然有4支球隊跨越這道門檻(雙城、洋基、太空人、道奇)，前兩隊更是把障礙提高至300轟以上。其實ESPN去年就預測洋基最多可以敲305轟，目前剛好就是這個數字，驚人的準確度。

第300轟是由「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)在首局開出，一顆內角曲球被他撈個結實，這是他本季第3轟，他今日3支3兩次保送，上壘率100%，打擊率已突破3成。後頭梅賓(Cameron Maybin)、賈登納(Brett Gardner)、厄薛拉(Gio Urshela)、福特(Mike Ford)、羅麥(Austin Romine)接連開炮，而且還是在對手遊騎兵的主場。

洋基取得第103勝，太空人同日摘下第105勝，依照季後賽編排，太空人將對戰美聯外卡的勝方，洋基首輪則是碰上雙城，兩支最會轟的球隊即將正面對決。

然而這場勝利也有慘重代價，左投派克斯頓(James Paxton)只投了21球就因左臀肌肉緊繃而退場，雖然情況不嚴重，但可能沒辦法在季後賽首戰先發。如果洋基被迫換將，只好在歸來不久的前王牌塞弗瑞諾(Luis Severino)、田中將大擇一上陣。

(中時電子報)