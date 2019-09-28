阿翔和謝忻路邊激吻爆出婚外情，沉寂多時後，阿翔和老婆Grace合體拍攝廣告，只見兩人被暴雨淋得一身濕後，Grace便為阿翔戴起遮雨帽子，似乎在呼應原諒阿翔偷腥時所說「換我為你撐傘」，不過廣告一出負評不斷，對此醫師黃宥嘉表示癥結點全出在Grace身上。

黃宥嘉上節目《新聞挖挖哇》時，提到阿翔爆出婚外情之後，基本上已讓外界觀感不佳，而此時Grace出來合體拍廣告，雖有意為腥夫挽回形象，但未料這支廣告反而更讓人反感，因為廣告中是傾盆大雨，但Grace卻穿一件根本不能防雨的風衣，讓黃宥嘉感概：「讓Grace去穿一個不能防雨的風衣，很替Grace覺得委屈，尤其遇到的男人都不能抵擋婚姻中的風雨，就連拍廣告穿的風衣也不能擋風雨」，讓她坦言覺得Grace人生好狼狽。

此外黃宥嘉分析，這支廣告外界原本希望看到Grace可憐正宮的形象，但內容卻顯現出Grace很快就從丈夫偷腥風波站出來，而且還能不計前嫌跟老公合體拍廣告，也讓大家徹底收回對她同情的心態。

(中時電子報)