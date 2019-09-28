30多歲陳姓女子在某限制級直播聊天室擔任直播主，謊稱自己是單親媽媽、缺錢照顧兒子，借款1萬元後避不見面。（翻攝照片／葉書宏新北傳真）

30多歲陳姓女子在某限制級直播聊天室擔任直播主，謊稱自己是單親媽媽、缺錢照顧兒子，借款1萬元後避不見面。（翻攝照片／葉書宏新北傳真）

30多歲陳姓女子在某限制級直播聊天室擔任直播主，不時在聊天室中露出姣好身材，30多歲林姓男子對她一見傾心，陳女謊稱自己是單親媽媽、缺錢照顧兒子，借款1萬元後避不見面，林男一怒之下報警提告詐欺，警方26日循線約談陳女，訊後依詐欺罪嫌函送法辦。

警方調查，陳女在某限制級直播聊天室擔任直播主，網友們需付費購買點數才可以跟直播主聊天，陳女在直播聊天室中不時露出姣好身材，藉此吸引網友付費聊天。

林男因直播聊天室進而認識陳女，雙方取得Line聯繫方式後，陳女向林男謊稱，自己是單親媽媽，缺錢養兒相當辛苦，希望可以跟他借錢。林男一時心軟答應，連續2次匯款5000元，共1萬元，陳女允諾領錢後會還款。

豈料，陳女拿到錢後，態度變得冷落，邀約見面還錢時也多次失約，最後直接將林男封鎖、避不見面。林男一怒之下向警方提告詐欺，警方循線約談陳女到案說明。

警方懷疑陳女並非第1次利用直播主身分誆騙網友，呼籲若還有其他民眾受害勇於向警方報案。警方強調，直播主連千毅引發「高雄直播主之亂」，警政署下令全國各縣市警察局掃蕩違法的直播主，網路世界詐騙多，呼籲民眾小心提防，若遇到詐騙情況可撥打165查證。

(中時 )