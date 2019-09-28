高雄一名吳姓男子今年2月間凌晨，從4樓陽台攀爬到隔壁鄰居家，見女屋主熟睡色心大起，企圖硬上性侵，女屋主睡夢中驚醒嚇得大叫，隨即說自己已經60多歲了，吳男聽到秒軟竿罷手，說了：「阿嬤對不起」後，迅速逃離，高雄地院依強制性交未遂罪判，將他判刑3年9個月。

吳男事發當晚剛吸毒拉K，見女屋主熟睡伸手撫摸對方胸部想硬上，過程中遭對方趁亂咬傷手臂，吳男被惹怒後，理智失控不斷猛掐女屋主，直到對方不再呼叫後才鬆手，但他仍不肯罷休的說「我給妳10萬元，妳跟我做愛」。

女屋主後來冷靜告知吳男：「我已經60多歲」，吳男一聽性慾全消，說了一句：「阿嬤對不起，我有吃藥。」後就逃離，女屋主事後報警，吳男隨即在家中遭警方逮捕，最後被高雄地院判刑3年9個月徒刑。

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(中時電子報)