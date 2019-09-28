4年多前的八仙塵暴，一共造成15人死亡、400多人受傷。面對嚴重燒傷的病人，日本雖有優秀的植皮技術，卻礙於法令，無法來台協助特殊醫療。另在旅外醫師返偏鄉服務的計畫上，亦受限於《醫師法》規定，服務門檻過高，5年僅10多人通過。衛福部醫事司日前預告修法放寬短期行醫規定，力拚明年上路。

衛福部醫事司司長石崇良表示，先前發生的緊急災難，不論是921大地震、八仙塵暴，外國醫療團都受限於《醫師法》，無法來台治療病患。若需領取短期行醫證，就得先取得中華民國醫事人員資格。《醫師法》修正後，只要是主管機關認定的緊急情事，即可核發效期2年的短期行醫症。

石崇良表示，在旅外醫師返鄉的「延攬旅外專科醫師返鄉服務計畫」中，回台服務者，得重新取得我國醫師執照，5年僅10幾人通過。因此，醫事司亦針對偏鄉、山地、離島地區，開放領有教育部認可的9大國家、地區（美國、日本、歐洲、加拿大、南非、澳洲、紐西蘭、新加坡、香港）醫師執照，且執業5年以上者短期行醫。未來這群醫師返台，因臨床經驗豐富，不需重新通過基礎醫學考驗。

另一方面，醫事司亦透過修正草案，放寬國外醫師來台執業、國外醫事人員來台受訓的規定。為延攬優秀人才赴台，前述國家、地區取得畢業證書，且執行臨床醫療業務達3年以上者，未來免經教育部學歷甄試，即可參與考試。而外國醫事人員若來台接受臨床訓練，需有本國醫事人員現場指導，且治療前需取得病人同意，以維護病人的安全。

石崇良表示，《醫師法》修正草案目前正進行為期2周的預告期，若取得各界同意，將送往立法院審查，力拚明年上路。

(中時 )