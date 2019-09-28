台中朱麗蓉是去年度靈鷲山全國普仁獎得主，逆境中積極向上。（靈鷲山提供）

台中黃亭芳是去年度靈鷲山全國普仁獎得主，逆境中積極向上。（靈鷲山提供）

台中黃亭芳、朱麗蓉是去年度靈鷲山全國普仁獎得主，品德優良的她們，逆境中積極向上，受家中長輩身教甚於言教的家庭教育品德深深影響，亭芳的祖母告訴她：「肯努力，必能翻轉生命」；麗蓉媽媽帶著一家人當志工，感恩受助之餘還能幫助別人。

10月5日，台中講堂將舉辦「音為有你，譜出希望慈善音樂會」，邀請您以掌聲和關懷，支持逆風飛翔的「普仁小太陽」。

靈鷲山開山住持心道法師說，16年來，靈鷲山佛教教團設置「普仁獎學金」，發掘及獎勵不畏困境，生活品德優良與孝行感人的國中、國小孩子。12歲的亭芳和11歲的麗蓉，她們像是有著隱形翅膀的天使，動人的生命故事平實而深刻，知福感恩的大愛與奮發向上的毅力，用實際行動展現生活中的「德行」。

台中講堂執事妙明法師說，普仁獎評選過程嚴謹，超過5萬人次的熱心參與及奉獻，已訪視近9000戶入圍初選的學生家庭，今年度「普仁獎學金」開始申請，期許孩子以「正面、積極、樂觀、愛心、願力」五德，閃耀自己也照亮別人，成為大家眼中的「普仁小太陽」。

10月5日晚間下午7時30分，「音為有你，譜出希望慈善音樂會」在台中市寶成演藝廳溫馨登場，音樂會卡司堅強，有『九天民俗技藝團』指導青年高中音樂科大鼓隊；台中當地呂光頭樂團及雲堤舞蹈青春活力演出，還有優美的弦樂四重奏，和排笛王子張中立的演奏，內容多元精彩。

亭芳，一出生，就沒有見過自己的母親，從小跟著祖母和爸爸生活，祖母靠修改衣服跟低收入戶津貼維持家計，亭芳孝順貼心，107年榮獲台中市慈孝家庭楷模，個性開朗獨立，課業獲奬無數，是老師的好幫手、同學的小老師，亭芳喜歡閱讀，還榮獲閱讀小博士、最喜歡《烈火試真金，逆境出勇者》字句，讓她學會不抱怨、不消極。

她捐出一半普仁奬學金給更需要的人，以內心的善良與愛心慈悲期許成為律師，並用最喜歡的歌曲「逆風飛翔」命名，創設「逆風」法律事務所，鼓勵弱勢族群勇敢面對逆境。「人生的歷程就像製作衣服，要事先構思尺寸與樣式，大膽的剪裁細心的車縫。」退休的裁縫師祖母以裁縫比喻生命過程，叮嚀亭芳英雄不怕出身低，「受人點滴，湧泉以報」。

「我最敬佩的人是我的媽媽，她很會照顧我，非常有愛心，我要學習她的做人處事，當一位盡責的媽媽。」麗蓉受到媽媽及兄姐影響，從小就很喜歡和家人一起擔任志工，除了捐出一頭長髮，更是同學公認的快樂小天使，熱愛舞台與話劇的她，發揮無限的想像力，把每次表演都當做嶄新的生命旅程。

因為曾經參與知名兒童文學《剛達爾溫柔的光》改編的話劇，學習非洲衣索比亞社會困境的同時，樂觀善良的麗蓉，更能明白「體貼」足以帶給旁人巨大的正向能量，那份想要分享的心意，儘管微不足道，卻能為這個世界散播微小但確切的溫暖亮光。

(中時 )