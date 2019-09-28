靖娟兒童安全文教基金會今（28）日於青年公園內花鐘前廣場舉行「交通公園探險趣，小小尖兵來報到」宣導活動起跑記者會，現場並安排有4場闖關體驗活動，讓學童在志工帶領下透過遊戲方式學習交通安全知識。

台北市交通局表示，為培養學童日常交通行為的自我保護能力，於去年率先設置首座戶外交通公園，規劃設計寓教於樂的交通教學遊戲空間，鼓勵家長、教師陪伴孩子一起體驗共學交通安全知識。

今年交通局更委託靖娟兒童文教基金會編製交通公園教學區互動學習手冊、培訓志工及辦理交通公園宣導活動，希望透過結合交通公園現有設施與環境進行教案活動設計，加上培訓志工帶領孩童闖關，讓交通安全教育透過遊戲方式加深孩子的印象。

交通局希望打破以往文字及口頭宣導，期待小朋友透過情境式、實景實境的學習更能將學習內容吸收轉化、實踐於日常生活中。

交通公園教學區為全天開放的公共空間，教學區域包括交通標誌標線大尋寶、安全等候小秘笈、穿越路口小知識、視野死角大解析、標誌翻翻牌、巷道情境區大體驗及穿越路段小知識等7大區域，提供學童與家長前來體驗。

今年編製交通公園教學區互動學習手冊之各個學習主題皆依據兒童年齡進行活動設計，分為幼兒園及國小兩個學習階段，讓不同年齡的孩子可依據該年齡階段的能力及特性，學習適切的交通安全知能，並透過結合園內的實地設施教學練習，提升學童面對交通環境的應變能力。

交通局表示，10月將再舉行10場體驗闖關活動，提供台北市各國小及團體報名參加，帶領學童至交通公園體驗交通實景；家長也可前往臺北市交通局網站下載交通公園教學區互動學習手冊，參照手冊內容帶著孩子至交通公園闖關，除增進親子互動外，也建立孩童正確的交通安全觀念。

(中時 )