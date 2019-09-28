黃曼昕臉書。（摘自黃曼昕臉書）

對於資深媒體人黃光芹一再指控前行政院長張善政拿錢，並加碼爆料，張曾向鴻海前董事長郭台銘交心表態說，沒有要挺韓國瑜一事，現韓辦發言人、前張辦發言人黃曼昕跳出來捍衛張善政清白，稱這件事她從頭到尾都有参與其中，黃光芹所言比扯鈴還要扯啊！

以下是黃曼昕在臉書的發文：

我們依然選擇相信，郭董不知情幕僚放話連日來的所謂爆料，在第一天看到時，就深深覺得，這真的比扯鈴還要扯啊！

郭董捐款善科教育基金會的過程，我是最清楚的人，因為從去年十月開始，郭董介紹一位身邊人士給張院長詢問如何成立基金會後，就一直是我在接洽，通話紀錄「藍底黑字」都還留在手機內。

所以，我想請大家一起幫忙釐清幾件事：

第一、 沒錯，的確郭董有捐款給善科基金會，但金額不是五百萬，是三百萬，因為我們一直認為捐款金額是捐款人的隱私，所以不說，但似乎變成是心虛的表現？

第二、 爆料指出張院長三不五時打電話郭董幕僚，交心表態不挺韓國瑜，明人不說暗話，要爆料請拿出真憑實據。

第三、 「拿錢」二字像是錢進了自己口袋，但「捐款」呢？如果郭董捐款給罕見疾病基金會，又或者是捐款給家扶基金會，那請問，這些公益基金會是不是也都「拿了郭董的錢」？

最後，我要強調，在基金會的成立期間，不少大企業家都出錢又出力，只為能共同推動科技教育，能一起做事。像是基金會董事之一的宏碁創辦人施振榮董事長，院長請託他出任董事時，他二話不說就答應，也提供團隊協助網站架設、維護等運作，張院長不好意思白白接受，但施董也只說「等基金會上軌道，捐款金額充裕時再談」，甚至，施董也提出討論讓善科基金會如何與他的智榮基金會合作。基金會成立以來，不管是大人物的幾百萬還是一般人兩三萬的捐款，張院長都心存感激，只要不是和基金會相關的支出，他絕對不會用到基金會帳戶內的一分一毫，但這一個星期來，他背上的暗箭卻是拔都拔不完，他沒有口出惡言，也沒有批評任何人，他只是淡淡的跟我說「就等選舉結束後，讓我回歸到平淡生活吧！」

(中時電子報)