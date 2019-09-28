韓國近期最火紅的女團競賽節目《Queendom》在六組女團都表演完後，迎來第二次的名次公布，沒想到本次表現深受網友好評還找來超強女Rapper幫忙的朴春，又再度吊車尾第五名。展現2NE1出道曲的(G)I-DLE竟最後一名，也引發網友熱議。

第一名由Oh My Girl拿下

第二名MAMAMOO

《Queendom》本週在六組女團都翻唱其他出演者的歌曲後公布名次，Oh My Girl以翻唱〈Destiny〉拿下總分一萬分的9955分，奪下第一名，特別是在特別評審團投票（滿分2000分）中拿下滿分2000分；第二名則是Mamamoo演唱的〈Good luck〉拿下7667分；第三名為AOA演唱的〈Egotistic〉拿下6924分。

第三名AOA

第四名Lovelyz

末段班的第四名則由上次的最後一名Lovelyz拿下，本次依舊不走甜美風格讓網友不習慣的她們，在觀眾評審團投票中拿下了4652分拿下第四名，加上其他分數總分有4986分；第五名則是朴春4937分維持第五名，也讓她在訪談中提到，連續拿到兩次第五有點難過，下次要更努力；第六名則是跌破眼鏡的(G)I-DLE，僅拿下4469分。從第一名到第六名，隊長小娟表示更有熱情，下次一定要奪回一位。

第五名朴春

第六名則是(G)I-DLE

第三次競演主題也同時公布，第一回合「Unit Round」各隊的主唱及主舞組成Queendom小分隊進行競賽，Vocal Unit為兩名主唱合作一組進行演出，共同獲取小組分數；Performance Unit為所有主舞合作進行演出，再按現場個別投票獲取個人分數。第二回合「Fan朵拉的盒子」：以粉絲推薦的歌曲進行演出，各隊的人員組成不變。

(中時電子報)