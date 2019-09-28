隨著上映日期逼近，《雙子殺手》27日晚間又發布一支介紹3D+的幕後花絮。導演李安說：「我們不只是拍了一部精彩好看的電影，而且還發掘了全新的拍攝手法，更創造了拍電影的全新概念。500年後的人們會回頭看這部電影說『電影發明後的前一百年都是這樣拍的…』這就像是從默片一直發展到有聲片再進化到彩色電影，這部電影也有了巨大的大躍進！真正達到了另一個境界。」

《雙子殺手》創造前所未見的視覺觀影感受，演員的細膩表演、沉浸式觀影經驗，都提升到大膽創新的全新境界。技術總監班傑維斯說：「《雙子殺手》採用的是被稱為3D+的高幀速率規格，以每秒120幀的3D規格拍攝，採用這種3D+超高規格拍攝，能讓觀眾彷彿置身於動作場面之中，你感覺好像就在那裡，這是在家裡絕對無法擁有的觀影經驗。」

《雙子殺手》創造前所未見的視覺觀影感受。（UIP提供）

視覺特效總監比爾威斯坦霍佛說：「相較於一般電影每秒24幀的規格，需要35倍的數據量，這讓電影所有動作和感情戲份的細節都清晰可見。」

在《雙子殺手》中被追殺的人是亨利布羅根，由今年51歲的電影巨星威爾史密斯飾演，至於追殺他的人又是誰？那就是小克，由23歲的威爾史密斯扮演。這並不是運用所謂的「減齡」電腦特效創造的分身，而是打造一個全新的數位人。除了威爾史密斯，還有瑪麗伊莉莎白文斯蒂德、克里夫歐文、班奈狄克王等人演出。電影10月25日在台上映。

(中時 )