台南市政府勞工局28日在善化區文康育樂中心辦理身心障礙者就業博覽會。（劉秀芬攝）

台南市政府勞工局28日在善化區文康育樂中心辦理身心障礙者就業博覽會，市長黃偉哲感謝企業提供就業機會。（劉秀芬攝）

為了協助身心障礙朋友進入職場，台南市政府勞工局28日在善化區文康育樂中心辦理身心障礙者就業博覽會，現場超過60家廠商提供537個職缺，台南市長黃偉哲一早就來現場為身障朋友們打氣，展現他對身障朋友工作權的重視。

黃偉哲表示，不少身心障礙者的上進心其實並不輸一般人，卻往往缺乏機會，甚至在有些場合還會受到歧視，所以非常感謝有60家友善企業來提供500多個工作機會，這對身障朋友來說是非常好的一大福音。

勞工局局長王鑫基表示，身心障礙者求職上常因先天限制而行動不便，今年勞工局的職缺也顧及了區域平衡，除了市區的廠商，溪北地區、新豐地區、大北門地區都有職缺，希望能夠讓身障朋友就近找到工作。

勞工局28日也表揚今年台南市五「心」職場獲得認證的單位，包括台南市立安南醫院委託中國醫藥大學經營、岱稜科技、大成工程、森霸電力、啟耀光電，5家單位皆以致力打造友善良好的工作環境為目標，岱稜科技也於此次就博會中開出身障職缺，歡迎身心障礙者朋友加入。

今年的身障就博會設有職訓DIY的體驗、體適能檢測、履歷健檢、視障按摩體驗、免費托嬰、義剪、復康巴士及接駁車服務。粉絲近百萬的藝人吳心緹也到活動現場，分享拜訪台南市庇護工場的心得，更與現場民眾互動，送出庇護工場的好禮，也讓舞台掀起一波熱潮。

(中時 )