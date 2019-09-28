紅貴賓犬「乖乖」28日疑似探頭找主人，不慎從5樓陽台掉到4樓風化破碎的遮雨棚，險象環生，路人看到連忙報警，桃園警分局大樹所3名員警，伸長手臂以捕魚網「撈」，終於成功救援，讓陳姓女飼主感動不已。

桃園警察分局大樹派出所警員周登豐、陳建豪、蘇建瑜28日9點多巡邏時，接獲民眾報案，稱昆明路某公寓4樓的遮雨棚上有一隻紅貴賓狗在走動，險象環生，懷疑是樓上住戶所豢養的犬隻掉落。

紅貴賓等門掉落4樓破碎遮雨棚 ，人民保母神救援 。

紅貴賓等門掉落4樓破碎遮雨棚 ，人民保母神救援，

員警到場發現紅貴賓狗被困在4樓陽台的遮雨棚上，窩在角落瑟瑟發抖，研判應是5樓掉落， 立即透過鄰居聯絡住戶陳小姐趕回家中。

陳女返家見到愛犬在遮雨棚，當場眼眶泛紅，她說乖乖目前4歲，可能是頑皮跳上陽台看主人回來了沒，不慎由陽台的欄杆空隙掉落到4樓遮雨棚上。

乖乖看到主人開始不安的躁動，在棚架上來回走，風化的遮雨棚甚至破碎掉落，嚇得陳小姐不斷要牠坐下，警員陳建豪擔心犬隻隨時有墜樓的危險，向鄰居借來捕魚用的撈網，搭配飼主喊話，經過一番努力，終於把紅貴賓「撈」上來，陳小姐緊抱著愛犬向員警及鄰居道謝，允諾未來會注意乖乖的安全，避免相同狀況再發生。

(中時 )