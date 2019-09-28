美國總統川普身陷的電話門醜聞不斷擴大，逼得白宮公開他與烏克蘭總統澤倫斯基的通話節本，俄羅斯今天敦促美國不要公布與總統蒲亭（Vladimir Putin）的對話內容。

法新社報導，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在聯合國向記者表示：「關於通話節本，我母親養育我時教導我，看別人的信件是不恰當的。」

他說：「這很失禮。對於兩位由人民選出領導國家的人而言，假設有一定的機密程度是外交禮儀。」

川普與烏克蘭新科總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的爭議性通話內容引起軒然大波，民主黨人對川普發起彈劾調查後，白宮25日公布兩人7月25日的通話節本。

根據通話節本，川普要求澤倫斯基調查民主黨對手拜登（Joe Biden），民主黨人也在探究川普是否把扣住的4億美元援烏方案當作籌碼使用。

拉夫羅夫今天與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）見面時，就白宮公布通話節本一事批評美國國會議員與媒體。

他說：「大聲疾呼如果沒有公布與一名夥伴有關的一些備忘錄，就要逼迫這個政府屈服，這是哪門子的民主？你們怎能在這種情況下做事？」

川普曾經稱讚蒲亭，且似乎接受蒲亭否認俄羅斯干預2016年大選暗助川普的說法，使得兩人的關係受到嚴密檢視。

前特別檢察官穆勒（Robert Mueller）率領的調查發現，沒有證據指出川普勾結俄羅斯。

(中央社)