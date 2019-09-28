總統蔡英文的LSE論文門尚未平息，雖說23日總統府已經公布小英的論文原稿，26日更在國家圖書館的網頁上公布論文全文，但疑點似乎仍多，讓知名媒體人彭文正緊咬不放；對此，自由作家洛杉基在臉書上呼籲藍營不要隨之起舞，最好與這議題保持距離。

洛杉基表示，他看不懂這些深綠的名嘴究竟為何要對此事刨根究底，因為這件事最後只會有兩種結局，而這些結局對蔡英文而言，根本就「無傷大雅」；首先，若蔡英文的論文是真的，那麼這些參與人士最多就是被蔡告了、要求賠償；而若論文確實造假，「那又如何？」蔡英文的支持度將繼續居高不下，因為她的支持者「根本不在乎她撒謊、作假」，因為這不是第一次了，以阿扁為例，當年貪汙、洗錢、罪證確鑿被抓去關，如今還不是保外就醫、一樣是台灣之子、對「對病情有益的活動都可以做」，儘管是站台、發表言論、參加民進黨黨慶，都沒有關係，而他的獨派支持者在乎嗎？

洛杉基表示，有誰在乎當時阿扁的那兩顆子彈是誰打了誰呢？如今別人在演戲，「咱們就冷眼瞧著」，保持距離，別跳進去跟著攪和，「別忘了，主戰場不在論文門，而是在高雄市」。

(中時電子報)