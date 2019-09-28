為防止境外勢力介入香港反送中示威，香港機場海關上月起加強檢查來港客機的乘客行李，特別要全面檢查所有台灣來港的乘客行李，已有數名台灣旅客被搜到反送中示威裝備，送交警方處理，有此類行為旅客未來恐將被限制入境香港。

《中央社》引述港媒消息，自從6月爆發反送中運動以來，台灣有多個團體表達支持，他們募集相關示威物資，並設法運送到香港。多位香港海關一線工作人員透露，高層已下令機場海關加強檢查來港客機的乘客行李，特別要全面檢查所有台灣來港的乘客行李。

報導指出，有別於以往的隨機抽查，香港海關特別從專門檢查貨運的空運貨物課抽調超過2成人手，轉至航空旅客及停機坪課組成特別專隊，再分成最少6個小組執行，每組由1名高級關員及最少2名關員組成。

報導稱，部分型號的頭盔及面罩等已被海關列作「戰略物資」，該特別專隊在行李從航機卸下後，會以X光機檢查所有台灣來港客機的乘客行李，當發現有懷疑「戰略物資」後，會拍照記下該行李外貌，再發予航空旅客組，並將行李放回行李輸送帶，待領取行李時截查相關旅客。

據稱，海關上月中在機場一名台灣男子被搜獲一批面罩、濾罐、胡椒噴霧、光復香港貼紙等反送中物資，已轉交負責反恐情報的警方保安科處理。另外，本月中機場亦查出3名台灣男子同樣帶有手批面罩、濾罐、眼罩等物資，海關已將相關資料轉交入境處，可能列為入境管制名單。

香港海關稱，根據法例，任何人不具有效許可證而輸入或輸出「戰略物品」即屬違法，最高可處無限額的罰款及監禁7年，被搜出違法戰略物品都會充公。去年共處理285宗涉及戰略物品的調查案件，今年至8月則有128宗。

(中時電子報)