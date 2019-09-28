戴資穎入選Play of the Day。(BWF臉書)

球后戴資穎昨日在韓國羽球公開賽女單8強擊敗印尼東宗，第2局16比20落後時，小戴後場一記反拍直接過網得分，把對手釘在原地，被BWF(世界羽聯)臉書形容為扭轉乾坤的一擊！

當時小戴以14比20落後，直接一球不失殺到22比20獲勝，這個鏡頭也是最後連得8分收下勝利的其中1分。東宗沮喪的反應詮釋了整場比賽的過程，她連續兩局都被小戴逆轉，小戴則是繼續保持對東宗的全勝紀錄。

(中時電子報)