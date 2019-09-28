戴資穎神反拍 入選當日最佳好球 14:122019/09/28 中時電子報 盧品青 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 戴資穎的反拍入選當日最佳好球。（新華社資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 戴資穎入選Play of the Day。(BWF臉書) 球后戴資穎昨日在韓國羽球公開賽女單8強擊敗印尼東宗，第2局16比20落後時，小戴後場一記反拍直接過網得分，把對手釘在原地，被BWF(世界羽聯)臉書形容為扭轉乾坤的一擊！ 當時小戴以14比20落後，直接一球不失殺到22比20獲勝，這個鏡頭也是最後連得8分收下勝利的其中1分。東宗沮喪的反應詮釋了整場比賽的過程，她連續兩局都被小戴逆轉，小戴則是繼續保持對東宗的全勝紀錄。 (中時電子報) #戴資穎 #BWF 也許您會感興趣 推薦閱讀 F-16V新戰機 可應對陸殲20 04:092019/09/24 焦點新聞 20鬥士生命力出書 贈陽大附醫 04:102019/09/24 生活新聞 工研院無人機 載25公斤柚續航20分 04:102019/09/24 地方新聞 傳老師侮辱原住民學生 印尼巴布亞省抗議20死 16:562019/09/24 國際 想泡野溪溫泉 20輛大腳ㄚ私闖河床遭罰 17:052019/09/24 社會 無懼身障奏出生命樂章 20人獲頒熱愛生命獎章 17:442019/09/24 生活 寶雅旗下寶家 拚年開20店 04:102019/09/25 證券．權證 不會再流標了？京華城4度標售大咖突公告競標 15:502019/09/25 財經 《證交所》臺灣指數公司微波高息精選20報酬指數，資格認可 08:022019/09/27 財經 韓國羽賽》戴資穎神救8局點 明4強碰天敵 17:322019/09/27 體育 體育熱門新聞 戴資穎神反拍 入選當日最佳好球 - 體育 韓國羽賽》戴資穎神救8局點 明4強碰天敵 - 體育 MLB》305轟！洋基再破美職紀錄 - 體育 觀護盃》說好的退休呢！成力煥到台啤打工 - 體育 MLB》最低薪球隊 光芒殺進季後賽 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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