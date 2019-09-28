已在在東北角外海漂流兩天的「無人幽靈貨輪」，今(28)日中午確定已飄流到宜蘭大溪漁港北邊礁石區擱淺，目前港務港務公司正想辦法派遣拖船將待船回蘇澳港，才能上船察看內部狀況。

據了解，經過海巡已及港務局人士外部觀察，這艘無主貨輪上沒有主機，也沒有動力，但因為可以看見船名為「蕪湖」，所以研判是大陸的運砂船，而且可能是因上次颱風侵襲大陸，從港口斷纜後漂出，隨潮流漂到日本後又轉向台灣。

根據基隆海巡隊表示，27日清晨4時45分接獲國家搜救指揮中心通報，在三貂角東北方27浬，座標25-18N、122-24E海域處，疑似有艘大陸籍貨輪，先後調派連江、基隆、蘇澳艦及巡防艇前往現場，海巡隊員在上午9時50分接觸到船隻。

巡防艇人員當時以鳴笛與廣播喊話，船上無人員受困，海巡指出，該艘無動力船之為安徽省蕪湖籍貨輪，目測噸位不到1000噸的鐵殼船。但受風向及海流影響，貨輪持續往岸際漂流。

連續兩天海巡艦艇頂著風浪警戒，並聯絡請漁業電台協助廣播，呼籲附近作業船隻注意航行安全，憂心該船漂流可能導致碰撞或擱淺危機，持續利用雷情系統鎖定船隻動態，航港局北部航務中心也啟動應變機制，後續將聯繫救難公司調派拖船前往拖帶回港。

海巡人員表示，該船在大溪海岸的礁石區擱淺，蘇澳港拖船「新城號」目前已經出發，預計2點多會抵達現場，此外民間拖船也會在下午3點趕抵現場，共同進行拖帶作業拖回蘇澳港。

(中時電子報)