儀式推動性別平權，首度加入4名女性禮生。（巫靜婷攝）

頭屋國小學生演出六佾舞，傳承傳統文化。（巫靜婷攝）

928教師節，苗栗縣慶祝至聖先師孔子誕辰2569周年，28日於頭屋鄉玉衡宮舉行釋奠典禮，三獻禮儀及民俗活動表達對孔子的敬意，也向平日辛勤的教師致謝，值得一提今年儀式提倡性別平權，首度加入4名女性禮生，23年未換的舊禮衣也在今年一併換新。

釋奠典禮採傳統三獻禮儀，全程以客語誦唸祭文，深具有客家文化特色，頭屋鄉長徐鑫榮、縣議員禹耀東、江村貴、玉衡宮主委彭錦原、民政處長彭基山、頭屋國小校長謝福鈞擔任主祭官，縣府各國中、小學校長代表等擔任陪祭官，教育處副處長葉芯慧擔任糾儀官，立委徐志榮、縣議員曾玟學等人到場觀禮。

頭屋國小學生演出六佾舞，傳承傳統文化。（巫靜婷攝）

傳統祭儀中推動性別平權，除了4名女性加入禮生行列，今年也由女性禮生宣讀祭文，以改過去禮生均為男性擔任的慣例，典禮結束後發放庇佑學子學業進步的「至聖筆」，並由頭屋國小學生演出六佾舞及舞獅，明德國小、信德國小、象山幼兒園及社區民眾帶來精彩民俗活動展演。

今年由女性禮生宣讀祭文。（巫靜婷攝）

為表對教師的敬重，儀式安排照南國中教師胡延龍及仁愛國小教師陳香秀為代表，由頭屋國小3名敬師學生進行感恩謝師禮，表達對全縣教師的感謝之意，縣長徐耀昌感謝辛勤於教育工作的全縣教師，另外勉勵莘莘學子人生路上，要做正確的選擇、明辨是非、不斷充實自我，期待每個孩子好上加好，成為國家未來的棟樑。

頭屋國小學生演出六佾舞，傳承傳統文化。（巫靜婷攝）

(中時 )