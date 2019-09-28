大政治大爆卦-無色覺醒》告韓粉嗆選民 小丑民代異常囂張 14:102019/09/28 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 為了韓國瑜市長的高雄市府團隊出洋相，高雄綠營民代已經無所不用其極。穿孝服、罵民眾、告韓粉，果然蔡英文所說的謙卑再謙卑，當選後一樣異常囂張跋扈，完全無視議會規則與民意的付託。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #韓粉 也許您會感興趣 推薦閱讀 國中生竟在教師節卡片畫這 網：捕獲小小韓粉 08:112019/09/25 政治 趙少康要韓有「總統樣」 韓粉拋5問反擊！ 13:102019/09/25 政治 韓家軍前進台東 分享韓粉小物 04:102019/09/26 地方新聞 韓粉護韓嗆綠議員「臭三八」！網戰翻 13:302019/09/26 政治 遭逼問為何對韓忠誠？韓粉一句話電爆 08:032019/09/27 政治 韓註定孤立？學者：該面對現實了 09:062019/09/27 政治 「一個人」的故事 黃曼昕千字文感動韓粉 10:372019/09/27 政治 大政治大爆卦-無色覺醒》打韓車輪戰 高雄議會黑暗時刻？ 14:132019/09/27 政治 韓國瑜備詢結束 台灣基進披麻帶孝議會外大戰韓粉 21:302019/09/27 社會 網分享心路歷程：看到韓粉們被霸凌心很痛 09:042019/09/28 政治 政治熱門新聞 韓國瑜民調慘輸 洛杉基爆真相？ - 政治 打臉黃光芹 張善政前幕僚還原事實真相！ - 政治 震撼世界！最新街頭民調 韓以這比數輾壓眾人 - 政治 韓黑嚇傻！這3招一出 韓將逆轉勝？ - 政治 震撼！妙天表態：將力挺韓國瑜 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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