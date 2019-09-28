劉德華（華仔）睽違11年再度到新加坡舉行巡迴演唱會，9月27日正好是他生日，昨晚在新加坡室內體育館開唱，在全場萬名粉絲手拿紅心生日卡、高唱生日快樂歌，陪華仔歡慶58歲生日，讓華仔在台上又驚又喜，十分感動，更許願要一直開演唱會，「直到所有人都能看到為止」，也讓台下粉絲樂翻天。

劉德華昨在新加坡開唱，全場粉絲為他慶生。（台灣映藝提供）

劉德華昨在新加坡開唱，上萬名粉絲陪他度過58歲生日。（台灣映藝提供）

粉絲為了給華仔驚喜，昨天一早變到會場準備，花了數小時、將上萬張愛心生日卡預先暗藏在場館座位上。當華仔準備演唱最後一首〈My Love〉時，現場樂手突然改演奏「Happy birthday」生日歌，全部舞者也捧著蛋糕上台，粉絲也隨著生日快樂歌、一同舉起生日卡，全場站起來幫華仔慶生，突如其來的驚喜，讓華仔感動的說：「今天是我的生日，多謝你們到來，與我一起渡過」。

華仔說，難得生日有一大票粉絲一起度過，除了獻唱〈月亮代表我的心〉感謝粉絲為他花心思，更主動要求捧著蛋糕和現場粉絲合照，記住今年難忘的生日，而現場也有同天生日的粉絲，華仔更為他們唱祝壽歌。不過華仔堅持一連4場演出要以最佳狀態出現，稍稍忌口、待演唱會圓滿結束後才吃個滿足。

劉德華昨在上萬名粉絲陪同下，度過58歲生日，許願繼續開演唱會，「一直到所有人都能看到為止」。（台灣映藝提供）

劉德華昨晚在新加坡巡演，上萬名粉絲高舉愛心生日卡為他慶生。（台灣映藝提供）

新加坡粉絲貼心為劉德華慶生，讓他相當感動。（台灣映藝提供）

華仔在現場許下生日願望：「四場演唱會曾來過的朋友，我們永遠永遠都是好朋友，從來沒來過的叫他們來，如果曾經買不到票的，沒關係，我繼續會開，一直到所有人都能看到為止！」粉絲聽完樂的瘋狂尖叫。今晚「My Love Andy Lau World Tour-新加坡站」將會是最後一場的演出，包括楊采妮、孫燕姿、林俊傑等人接連捧場，並送上花籃為華仔打氣。

(中時 )